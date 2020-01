Tunceli'de 20 alan 2 ay süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli Valiliği, geçen hafta 20 bölgede ilan edilen ’askeri güvenlik bölgesi’ süresini 15 günden 2 aya çıkardı.

Tunceli’de 20 bölge, 2 ay süreyle ’geçici askeri güvenlik bölgesi’ ilan edildi.



Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli il merkezi, Nazimiye ve Ovacık ilçelerini kapsayan ve PKK ile birlikte Tunceli kırsal alanında silahlı faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO, MKP HKO, DHKP-C ile MLKP örgütlerinin sıklıkla kulandıkları ve barındıkları 20 ayrı bölgenin isimleri şöyle açıklandı: "Ovacık ilçesinde, Salderesi/Pişkintaş bölgesi, Karaoğlan Dağı, Yarpuzlu mahallesi, Alisırtı bölgesi Çambulak yaylası bölgesi, Eroğlu mahallesi, Mercan dağları, Kıran deresi, Kınıkan tepesi, Golan yaylası, Eğreci mahallesi, Dülbektaşı, Kızılören mahallesi, Tunceli il merkezine bağlı, Hanköy mahallesi, Tokluk yayla evleri, Ahpanıs vadisi bölgesi, Alacak bölgesi, Peter mahallesi, Nazimiye ilçesine bağlı, Dokuzkaya bölgesi, Tavuklu-Doğantaş bölgesi."

Kararın Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak alındığı belirtilen açıklama, "Tunceli ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemektedir. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmaktadır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Tunceli Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince 27.06.2016 tarihli ve 2016/8986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Temmuz 2016-01 Eylül 2016 tarihleri arasında 20 bölgede ’Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi’ kararı alınmıştır" denildi.