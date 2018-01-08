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Tunceli'de 2 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları vatandaşı dolandırmaya çalışan 2 kişi, ihbar üzerine yakalanıp, tutuklandı

08 Ocak 2018 22:11

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları vatandaşı dolandırmaya çalışan 2 kişi, ihbar üzerine yakalanıp, tutuklandı.
Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak\'ta Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvuran bir vatandaşın; kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan bir şüpheli tarafından önce telefonla arandığını belirttiği, sonra aynı kişinin iş yerine gelerek terör örgütü ile irtibatlı olduğu için hakkında işlem başlatıldığını söylediği kaydedildi. Açıklamada, vatandaşın, şüphelinin kendisinden dosyanın kapatılması için 15 bin lira istemesi üzerine ihbarda bulunduğu belirtildi. Valilik, vatandaşı dolandırmaya çalışan 2 kişinin, polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandığını açıkladı.
Vatandaşı bu tür dolandırıcılık olayları karşısında uyaran Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
\"İlimizdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu nedenle kolluk görevlilerimize yardımcı olmak ve vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen, Emniyet Müdürlüğü\'nün \'155\' veya Jandarma Komutanlığı\'nın \'156\' numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunmaları, bu kişi ya da kişilere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur.\"

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