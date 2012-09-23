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Tunceli'de 2 karakola saldırı: 1 asker şehit, 4 yaralı

Tunceli'de PKK'lı 2 karakola eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda ilk bilgilere göre, 1 asker şehit oldu. 4 asker yaralandı

23 Eylül 2012 02:57

Tunceli'de, 2 ayrı jandarma karakoluna PKK'lılarca düzenlenen saldırıya askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, PKK'lı gruplar, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Şehit Mehmet Jandarma Karakolu ile yaklaşık 2 kilometre yakındaki merkeze bağlı Gökçek Jandarma Karakolu'na eş zamanlı saldırı düzenledi. Askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

PKK'lıların açtığı ilk ateşte yaralanan 1 asker şehit oldu; 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yağmurlu ve sisli havadan yararlanan PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

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