Tunceli'de 2 karakola saldırı: 1 asker şehit, 4 yaralı

Tunceli'de, 2 ayrı jandarma karakoluna PKK'lılarca düzenlenen saldırıya askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, PKK'lı gruplar, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Şehit Mehmet Jandarma Karakolu ile yaklaşık 2 kilometre yakındaki merkeze bağlı Gökçek Jandarma Karakolu'na eş zamanlı saldırı düzenledi. Askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
PKK'lıların açtığı ilk ateşte yaralanan 1 asker şehit oldu; 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yağmurlu ve sisli havadan yararlanan PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.