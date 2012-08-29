Tunceli'de 2 karakola saldırı!

Tunceli’de iki ayrı jandarma karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırılar önceden alınan sıkı güvelik tedbirleri nedeniyle geri püskürtüldü.

İlk saldırı dün akşam saatlerinde gerçekleşti.Hozat ilçesine bağlı Yüceldi jandarma karakoluna 3 ayrı noktadan uzun namlulu silahlar ile saldıran PKK’lılar daha sonra karakolun iki ayrı mevzisine roketatar ile saldırı düzenledi.

PKK’lıların ateş açtığı bölgeler karakol içindeki uçaksavar ve diğer uzun menzilli silahlar ile ateş altına alınırken PKK’lıların kaçış güzergahları da Havan topları ile yoğun top ateşi altına alındı. PKK’lıların bölgeden püskürtülmesinden sonra Tunceli jandarma bölge komutanlığından havalanan iki kobra helikopteri de PKK’lıların kaçtığı ormanlık alanları yoğun bombardıman altına alırken bugün sabah saatlerinde de bölgede hava destekli operasyon başlatıldı bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Aynı karakola 1 ay içinde ikinci saldırı

27 Temmuz günü PKK’lıların saldırısına maruz kalan Çiçekli jandarma karakoluna bu akşam saat 17.30 sularında kalabalık bir PKK’lı grup tekrar uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenlendi. Tunceli merkeze yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunan Çiçekli jandarma karakolunu bir çok noktadan uzun namlulu silahlar ile ateş altına almak isteyen PKK’lılara karakolda bulunan jandarma özel haraket timleri ve diğer askerler anında karşılık verdi. PKK’lıların karakola fırlattığı iki roketatar karakola yetişmeden havada inifalak ederken, karakola biksi marka uzun namlulu silahlar ile karakol yakınındaki tepelerden ateş açan PKK’lılara karakol içinde bulunan askerler uçaksavarlar ile karşılık vererek PKK’lıları geri püskürttü.

Saldırıdan kısa bir süre sonra Jandarma bölge komutanlığından havalanan iki kobra helikopteri PKK’lıların kaçtığı ormanlık alanları yoğun bombadıman altına alırken bölgede zaman zaman PKK’lılar ile sıcak çatışmaların yaşandığı bildiriliyor. Saldırı sonrası PKK’lıların kaçtığı Zargevut ormanları bölgesine ve civarına helikopterler ile çok sayıda özel eğitimli birlik indirilerek operasyon başlatırılırken bölgede akşam saatlerinde yoğun silah ve top seslerinin geldiği bildiriliyor. Bu arada karakol civarındaki

bir çok tepede yaşanan çatışma sonrası yer yer orman yangını çıktığı ancak Tunceli orman işletme müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına müdahale etmediği belirtiliyor.