Tunceli'de 2 bin askerle operasyon başladı

T24 - Tunceli'de, PKK'nın üst düzey sorumlularının toplantı yapacağı istihbartı alan asker, tamamı profesyonel birliklerden oluşan 2 bin askerle operasyon başlattı









Radikal gazetesinde yer alan haberde, Tunceli’de, güvenlik güçleri PKK’ya karşı son yılların en kapsamlı operasyonunlarından birini başlattı. Terör örgütü PKK’nın sözde ’Dersim eyaleti’ olarak adlandırdığı bölgenin ’Doğu Karargah’ biriminin üst düzey yöneticilerinin toplantı halinde olduğunu tespit eden güvenlik güçleri gece yarısı 2 bin askerle operasyon başlattı.

Tunceli 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı tamamı profesyonel birliklerden oluşan operasyonel birlikler, Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan kalkan 6 Sikorsky helikopter ile sabah saatlerine kadar, teröristlerin kaçış noktalarına indirildi. Operasyonların daha çok, şehir merkezine yakın Kutuderesi, Güleç, Sütlüce, Kırmızıdağ, Çıralı, Dedeağaç, Gözen, Alacık köyleri kırsal alanı ile Pülümür ile Ovacık ilçeleri arasındaki Kocatepe ve Çambulak köyleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanlarda yoğunlaştı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, PKK’nın sözde ’Dersim Eyaleti’ olarak adlandırdığı bölgenin ’Doğu Karargah’ grubuna bağlı teröristlerin toplantı yaptığı istihbaratının alınması ile birlikte operasyonların başlatıldığı bildirildi. Aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu PKK’lıların, toplantı sonrası eylem için 4 ayrı gruba ayrıldığı, istihbaratı üzerine, grupların etkisiz hale getirilmesi için operasyonların genişleyerek devam ettiği belirtildi.

PKK’lı gruplara karşı düzenlenen operasyonlar kapsamında özellikle Kutuderesi ile Kırmızı Dağ eteklerinde sabah erken saatlerinde 2 ayrı noktada PKK’lılar ile sıcak temasın sağlandığı belirtildi. Yer yer çatışmaların devam ettiği bölgeye de takviye birlikler gönderildi.







