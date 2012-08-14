Tunceli'de 1500 kişi Aygün için toplandı

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasının ardından CHP milletvekilleri, 1500 Tuncelili ile birlikte basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Aygün'ün kızı İdil'in gözyaşları damgasını vurdu.

Tunceli ’de CHP Milletvekili Hüseyin Aygün ’ün PKK ’lılar tarafından kaçırılmasının ardından akşam saatlerinde miting düzenlendi. Mitinge kentte bulunan CHP ’li milletvekilleri, Hüseyin Aygün ’ün eşi Emine, çocukları İdil ve Taylan Aygün de katılıp babalarının fotoğrafını taşıdı. Hüseyin Aygün ’ün kentte avukatlık bürosunun bulunduğu binaya da milletvekilinin fotoğrafının bulunduğu siyah bez üzerine, "Dersim’in sesi Hüseyin Aygün serbest bırakılsın" yazılı pankart asıldı.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı mitingde konuşan CHP Milletvekili Levent Gök, Aygün’ün kaçırılmasının ülkenin barışına ve birliğine katkı sağlamayacağını belirterek, şöyle dedi:

"Bu eylemin ülkenin barışına ve birliğine katkı sağlamayacağı açıktır. Tam tersine diyaloğa ihtiyaç duyulduğu bir zamanda gerçekleştirilmesi, şiddeti daha da artırıp, toplumu kutuplaştıracaktır. Aynı zamanda fikirleri ve duruşuyla barıştan yana, şiddete karşı kararlı bir tutum sergileyen insan hakları savunucusu ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olan sayın Hüseyin Aygün ’e yönelik yapılmış olan eylem, kamu vicdanını yaralamıştır. Bu nedenle, demokrasiye, barış ve özgürlüğe katkı sağlamak üzere milletvekilimiz sayın Hüseyin Aygün ’ün bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Hüseyin Aygün ’e karşı gerçekleştirilen bu eylem, onu oyları ile seçip TBMM ’ye gönderen Tunceli halkına karşı da ciddi bir haksızlıktır. Demokrasi, insan hakları, özgürlük ve toplumsal barış istemlerinin en yüksek sesle dile getirildiği Tunceli ’de, en temel insan hakkına yapılan bu müdahalenin kabul görmeyeceği çok açıktır" dedi.

Kızı gözyaşlarını tutamadı

Açıklamanın ardından gazetecilerin yöneldiği Hüseyin Aygün 'ün kızı İdil, babasını çok istediğini söyledi. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan İdil, daha fazla konuşamayarak annesine sarıldı.

Katılımcılar daha sonra sessizce meydandan ayrıldı.

Öte yandan Hüseyin Aygün 'ün il merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir iş hanındaki bürosunun penceresine üzerinde Aygün'ün fotoğrafı bulunan “Dersim'in sesi Hüseyin Aygün serbest bırakılsın” yazlı pankart asıldığı görüldü.

Kaçırılan PKK'lılardan birinin kimliği belli oldu

Güvenlik güçleri CHP ’li Hüseyin Aygün ’ü kaçıran 2 PKK ’lıdan birinin kimliğini belirledi. PKK ’lının ’Munzur dersim’ kod adlı 24 yaşındaki Cihan Söylemez olduğu tespit edildi. Diğer PKK ’lının kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.