Tunceli'de -15 derecede operasyon

Tunceli’de kalabalık bir PKK'lı grubun Tunceli-Ovacık ve Pülümür arasındaki Ahpanos Vadisi'nde hareket halinde olduğunun tespit edilmesinden sonra bölgeye Sikorsky helikopterlerle Jandarma Özel Harekât Timleri indirildi. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü vadide timler PKK'lıları etkisiz hale getirmek için nokta operasyonu yapıyor.





Tunceli'de PKK'lıların barındığı alanların başında gelen Tunceli-Ovacık ve Pülümür üçgeninde yer alan Ahpanos Vadisi'nde kalabalık bir grup PKK'lının bulunduğu teknik cihazlarla tespit edildi. Karadan ulaşımını zor olduğu Ahpanos Vadisi'nin Torunoba ile Bali Deresi bölgeleri ile vadinin derinliklerine Sikorsky helikopterleri ile Jandarma Özel Harekât Timleri indirildi. Bölgede büyük bir eyleme hazırlandığında oldukları tahmin edilen kalabalık PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için mağaralar ve sığınaklar komandolar tarafından tek tek aranıyor. Güvenlik güçlerinin havadan indirme yapması üzerine PKK'lıların eylem yapmaktan vazgeçerek vadinin derin kayalık ve ormanlık alanlarına doğru kaçtıkları bildiriliyor.





Tunceli 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komandolar Ahpanos Vadisi'nde eksi 15 dereceye kadar varan dondurucu soğuğa rağmen operasyona devam ediyor. 2500 rakıma kadar varan ve kar kalınlığının 30 santimi geçtiği Ahpanos Dağı'nını tepelerini indirilen Mehmetçikler ise soğuktan olumsuz etkilenmemeleri için iki günde bir yeni birliklerle değiştiriliyor. Operasyonlarda şu ana kadar PKK'lılarla herhangi bir sıcak çatışmanın yaşanmadığı, komandoların sarp ve dağlık alanın önemli noktalarını tuttuğu kaydedildi.

