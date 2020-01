Tunceli'de 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli Valiliği, il merkezinde 7 bölgeyi, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde 2 bölgeyi, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt ilçelerinde ise birer bölgeyi özel güvenlik bölgesi ilan ettiğini duyurdu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen 14 bölgeye bölgelere 4-19 Ağustos tarihleri arasında sivillerin hiçbir şekilde girmemesi istendi. PKK 'lılar tarafından Tunceli ile Pülümür İlçesi arasındaki Alacık Köyü yakınlarında yapılan PKK mezarlığı ve çevresindeki bölgelerin de özel güvenlik bölgesi kapsamında yer aldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, özel güvenlik bölgesinin neden ilan edildiği, 3 madde halinde dile getirilen Valilik açıklamasının ilk 2 maddesinde, "Tunceli ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Tunceli Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.

Valilik Açıklamasındaki 3'üncü maddede ise, Tunceli il merkezi ve ilçelerde özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgeler; maddeler halinde şu şekilde sıralandı.

Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; il merkez sınırlarında bulunan;

1) Kutu Deresi (Doğuda Karasakal Dağları, güneydoğuda Gökçek Köyü ve Gökçek J.Krk.K.lığı, batıda Karasakal Dağları, Kuzeyde Zordağı ve Karasakal Dağları arasında kalan alan),

2) Bali Deresi (Batıda Mehmetköy Mahallesi ve Karman Mahallesi, güneyde Kuluk Tepe ve Korgun Mahallesi, doğuda Darıca Mahallesi ve Gem Tepesi Sırtları, Kuzeyinde Karaoğlan Dağı arasında kalan alan),

3) Hozmerik (Güneydoğuda Gökçek, batıda 2099 Rakımlı Tepe, kuzeyde 2778 Rakımlı Tepe arasında kalan alan

4) Kurutlu (Güneydoğuda Eski Rubayık Mahallesi ve Atatürk Mahallesi, doğuda Değirik Mahallesi ve Pullusur Mahallesi, kuzeyde Çalkıran Köyü ve Çiçekli Mahallesi arasında kalan alan

5) Gözlek-Sepertek (Kuzeyde Ağırbaşak Mahallesi ve Top Tepe, güneyde Avcılar Mahallesi, Taşıtlı Mahallesi, Kırcık Tepe, batıda Çamyan Mahallesi, doğuda Gülbahçe Tepe arasında kalan alan

6) Mezarlık Bölgesi (Doğuda İçören Mahallesi, kuzeyde Hopik Yaylası, güneybatıda Meryem Dağı, batıda Zor Dağı, güneyde Yanık Mahallesi arasında kalan alan

7) Laç Deresi (Güneyde Çıralı Mahallesi, batıda Peter Mahallesi ve Munzur Çayı,

Ovacık ilçesi sınırlarında bulunan

1) Karadere (Kuzeyde Burnak, batıda Esen Mahallesi, güneyde Kale Tepe, doğuda Kepir Yaylası arasında kalan alan),



2) Sal Deresi/Piskik Taşı Tepe (Doğuda Sultanbaba Tepe, Kurun Yaylası, batıda Kavaklık Tepe, güneybatıda Sarımsakbaşı Mağarası arasında kalan alan)

Çemişgezek ve Hozat ilçeleri sınırlarında bulunan Aliboğazı (Batıda Balıyurdu Tepe ve Karabaş Tepe, güneyde Bozan, kuzeyde Kozluca, doğuda Yenibaş Mahallesi arasında kalan alan

Hozat İlçesi sınırlarında bulunan Kinzir Ormanları (Doğuda Karaçavuş Mahallesi, batıda Gürgürbaba Tepe, kuzeyde Bilkan Mahallesi ve Esenler Mahallesi, güneyde Bayram Mahallesi ve Kızılziyaret Tepe arasında kalan alan

1) Dokuzkayalar (Batıda Ulaşlı Mahallesi, güneyde Daşıdağı Tepe, doğuda Arpaçukuru Mahallesi, kuzeyde Eğribalen Mahallesi, Darboğaz Sırtı arasında kalan alan



2) Kayalı Tepe (Doğuda Büyükyurt (Hakis) Köyü ve Acılar Mahallesi, batıda Köklüce Mahallesi ve Taht Mahallesi, kuzeyde İçören Mahallesi, güneyde Tavuklu Mahallesi arasında kalan alan)

Şişik Ormanları (Doğuda Yarış mahallesi, batıda Görüken Tepe, kuzeyde Soltepe ve Sulul Dere, güneyde Ziletur Tepe ve Dallıbel arasında kalan alan) bölgeleri,

04-19 Ağustos 2015 tarihleri arasında "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere sivillerin girmesi yasaklanmıştır.