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Tunceli'de 13 kişi KCK'dan tutuklandı

Tunceli Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 13 kişi, 3. Yargı Paketi ile yapılan düzenleme sonrası göreve başlayan özgürlük hakimince tutuklandı

15 Aralık 2012 12:48

Tunceli'de PKK'nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.

Tunceli'den dün akşam saatlerinde Malatya Adliyesi'ne getirilen 15 kişiden 2'si, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 13 şüpheli ise ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Aralarında Tunceli Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 13 kişi, 3. Yargı Paketi ile yapılan düzenleme sonrası göreve başlayan özgürlük hakimince tutuklandı.

Yakınlarıyla ve Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin ile adliyede kısa süre görüşmelerine izin verilen şüpheliler, daha sonra Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatıyla Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce düzenlenen operasyonda, aralarında Tunceli Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

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