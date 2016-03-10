Tunceli'de 11 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli Valiliği, 11 bölgede 1 Mart ile 1 Eylül tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Tunceli'de 11 bölgenin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"Tunceli ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemektedir. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmaktadır.

Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Tunceli Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 23.02.2016 tarihli ve 2016/8558 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Mart 2016-01 Eylül 2016 tarihleri arasında 11 bölgede 'Özel Güvenlik Bölgesi' kararı alınmıştır. Bu kararla ilan edilen geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen bölge koordinatları aşağıda verilmiştir."