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Tunceli'de 1 PKK'lı terörist yakalandı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de jandarma tarafından durdurulan minibüste, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirlenen PKK'lı 1 terörist, yakalandı

28 Ekim 2017 16:38

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de jandarma tarafından durdurulan minibüste, terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosundan olduğu belirlenen PKK\'lı 1 terörist, yakalandı.
Valilik tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Merkez-Sütlüce noktasında yapılan yol kontrolünde, minibüs içinde PKK terör örgütünün dağ kadrosundan olduğu tespit edilen bir terörist, güvenlik güçlerimizin dikkati sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir\" denildi.

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