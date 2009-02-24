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Ekonomi

Tunceli, vergi ödemesinde Türkiye 4'üncüsü

Türkiye’nin nüfus açısından en küçük illerinden Tunceli, yüzde 88'lik vergi tahsilatıyla vergi ödeme sıralamasında ülke 4'üncüsü oldu.

24 Şubat 2009 02:00

Son haftalarda Türkiye gündemine Valiliğin `Her eve bir beyaz eşya' kampanyası çerçevesinde ücretsiz dağıttığı beyaz eşya ve mobilyalarla gelen Tunceli, Türkiye'de vergi ödeme sıralamasında yüzde 88'lik vergi tahsilatı oranıyla ülke 4'üncüsü oldu.

Tunceli Defterdarı Hatice Erçoşman, Tunceli halkının çok bilinçli olduğunu ve vergisini zamanında, eksiksiz ödediğini belirterek, “Tunceli'de vergi tahakkuku bir önceki yıla oranla yüzde 19.86 arttı. Vergi tahsilatı da aynı dönemde yüzde 17.80 artış gösterdi” dedi.

Tunceli'de eğitim seviyesinin çok yüksek olduğunu ve vergi bilincinin tüm topluma yayıldığını belirten Ercoşman, şunları söyledi:

“Tunceli'de herkes çok okuyor, bilinçli bir toplum var. Gerek iş çevreleri, gerek serbest meslek, gerek işsizler, herkes çok bilinçli ve vergi bilinci toplumun bütün katmanlarına yerleşmiş. Bakanlığımızın yaptığı hesaplamalarda bu yıl Tunceli ilimiz Türkiye sıralamasında vergi tahsilatı bakımında yüzde 88'lik vergi tahsilatı oranıyla Türkiye 4'üncüsü olmuştur. Bu durum beni çok sevindirdi. Tunceli halkı bunca ekonomik zorluklara rağmen, devletine olan vergi borcunu zamanında ödemiştir. Tunceli, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'den sonra vergisini en çok ödeyen 4'üncü ildir. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu'da ise birinci durumdadır.''

Defterdar Hatice Ercoşman, Tunceli'de vergi geliri tahakkuku 41.361.215.79 TL, vergi tahsilatını ise 37.866.558.89 TL olarak gerçekleştiğini, bu rakamlara göre vergi tahakkukunda bir önceki yıla göre yüzde 19.86, vergi tahsilatının ise yüzde 17.80 oranında arttığını söyledi.

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