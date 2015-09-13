Tunceli ve Van'da saldırı: 2 asker yaralı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Aşağı Torunoba Köyü Jandarma Karakolu ile üs bölgesine iddiaya göre PKK'lılar tarafından farklı noktalardan uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırıda bulunuldu.

Karakol ve üs bölgesine açılan ateşte bir asker hafif yaralandı. Karakol ve üs bölgesindeki askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere görei, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkan 2 Kobra helikopteri bölgede operasyon başlattı.

Hafif yaralanan asker helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.

Van'da da bir asker yaralandı

Van'ın Çatak ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Narlı Jandarma Karakolu'na iddiaya göre bir grup PKK'lı roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı. Askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Açılan ilk ateş sırasında yaralanan asker, Van'da tedavi altına alındı.