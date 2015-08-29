Tunceli ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırılarda 3 polis hayatını kaybetti

Tunceli'de bir grup Nazimiye Emniyet Müdürlüğü’ne roketatar ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Polisler saldırıya anında karşılık verdi. Saldırıda 3 polis yaralandı, 2 saldırgan öldürüldü. Ağır yaralanan polislerden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Urfa'da da Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisinden çıkan polis aracına yapılan saldırıda yaralanan 2 polis memuru kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa'da, Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisinden çıkan polis aracına yapılan saldırıda yaralanan 2 polis memuru kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay, gece geç saatlerde Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Acil servisten ayrılan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin bulunduğu araca, kimlikleri henüz belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği araçtaki isimleri açıklanmayan 2 polis yaralandı. Yaralı polisler, silah sesleriyle durumu fark eden hastane çalışanları tarafından acil servise götürülerek tedaviye alındı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.