Tunceli ve Elazığ'da 358 köy yolu ulaşıma kapandı

Ferit DEMİR- Erkan BAY/TUNCELİ, ELAZIĞ, (DHA)- TUNCELİ ve Elazığ\'ın yüksek kesimlerinde dün sabahtan beri etkili olan kar ve tipi yüzünden toplam 358 köy yolu ulaşıma kapanırken, dün kapanan Tunceli- Erzincan karayolu bugün öğlen saatlerinden itibaren kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Tunceli\'de önceki gün başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Tunceli genelinde 280 köye ulaşım sağlanmazken, birçok köye de elektrik hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle akım verilemiyor. Dün sabah saatlerinden itibaren aşırı kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Pülümür Cankurtaran mevkiinde kapanan Tunceli- Erzincan karayolunda yol açma çalışmaları bugün öğlen saatlerine kadar devam etti. Öğlen saatlerinden itibaren kontrollü olarak trafik akışına izin verilirken, TIR ve büyük tonajlı araçların geçişine ise hala izin verilmiyor. Yolun buzlu olması ve aşarı sis nedeniyle yolda meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçmek için büyük tonajlı araçlar, Pülümür ilçesi yakınlarında bekletiliyor. Karayolları yetkililerinin verdiği bilgiye göre küçük tonajlı araçların geçişine kontrollü olarak izin verildiği, akşam saatlerinde kar ve tipi durumuna göre TIR\'ların geçişine de izin verilebileceği belirtildi.

ELAZIĞ\'DA 78 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle Elazığ\'da da 7 ilçede toplam 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Karakoçan\'da 21, Palu\'da 11, Maden\'de 6, Ağın\'da 1, Kovancılar\'da 7, Arıcak\'ta 10 ve Sivrice\'de 22 olmak üzere toplam 78 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.



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