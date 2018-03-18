Tunceli Valisi'nden şehit annesine protokol jesti

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü töreninde bir şehit annesi ve babasıyla birlikte Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Şehit annesi ve babası, tören boyunca protokolde Vali Sonel\'in yanında kaldı.

Tunceli\'de 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü törenleri, sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Törene, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, İl Jandarma Komutanı Albay Kekin Aktemur, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların arasında bulunan yöresel kıyafetli şehit annesi ve babasına Valilik çelengini birlikte bırakmayı teklif etti. İsteğe olumlu yanıt veren çift ile Vali Sorel, Atatürk anıtına çelenk koydu. Birlikte saygı duruşunda bulunan Vali Sorel, şehit annesi ve babasını tören boyunca protokolde kendi yanından ayırmadı.

Kültür merkezinde devam eden törende günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin Çanakkale Savaşı\'nı anlatan müzikal gösterisinin ardından, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

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