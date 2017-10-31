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Tunceli Valisi Sonel'i ziyaret eden öğrenciler, bağlama çalıp, türkü söyledi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Valisi Tuncel Sonel, dün ziyaret ettiği ve makamına davet ettiği ilkokul öğrencilerini bugün Valilikte ağırladı

31 Ekim 2017 19:39

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Valisi Tuncel Sonel, dün ziyaret ettiği ve makamına davet ettiği ilkokul öğrencilerini bugün Valilikte ağırladı. Öğrenciler, Sonel\'in makam koltuğuna otururken, ziyarette saz çalıp, türkü söyledi. 
Her pazartesi günü, dersler başlamadan önce, bir okulu ziyaret eden Vali Sonel, dün gittiği Elif Güntaş İlkokulu\'nda öğrencilerle bir araya geldi. Okulun üçüncü sınıfını ziyaret eden Sonel, burada eğitim gören kız öğrenci Elif Deniz Çelik ile sohbet etti. Öğrencinin makam odasını merak ettiğini söylemesi üzerine Sonel, hem Elif\'i hem de diğer öğrencileri valiliğe davet etti. Davet alan ilkokul öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Vali Sonel\'i bugün makamında ziyaret etti. İlk olarak Elif\'i makam koltuğuna oturtan Vali Sonel, daha sonra sınıf arkadaşlarını tek tek makam koltuğuna çağırdı. Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle uzun süre sohbet eden Vali Sonel, \"Valilik yetkisi, sizde artık. Siz, benim yerime o koltukta oturduğunuz sürece valisiniz\" diye konuştu. Öğrenciler, ziyaret sırasında, toplu olarak bağlama çalıp, türkü söyledi.

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