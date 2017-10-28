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Tunceli Valisi Sonel, şehit ailesi ve gazilerle birlikte anıta çelenk sundu

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni sırasında Vali Tuncay Sonel, tören alanında bulunan ilköğretim öğrencilerini bulundukları yerden alarak pr

28 Ekim 2017 19:44

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunma töreni sırasında Vali Tuncay Sonel, tören alanında bulunan ilköğretim öğrencilerini bulundukları yerden alarak protokol kısmına getirip burada kalmalarını istedi.
Bugün saat 13.00 sularında Tunceli Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk sunma törenine Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte çok sayıda askeri ve sivil yetkili ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Çelenk sunum töreni öncesi Vali Sonel, protokolün ön sırasında beklediği bir anda, ilkokula giden çocukların yanına giderek, \"Siz de bizim yanımızda durun\" dedi. Bunun üzerine bütün çocukları protokol sırasına getirerek, protokol üyelerinin yanında durmalarını istedi. 1 kız ve 1 erkek öğrenciyi de yanına çağıran Vali Sonel, daha sonra protokolde duran bir şehit ve gazi ailesini de öne çağırırak Atütürk Anıtı\'na birlikte çelenk koydu. 

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