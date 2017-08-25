Tunceli Valisi Sonel, Pertek'i ziyaret etti

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve bazı kurum müdürleri ile birlikte Pertek İlçesi\'ni ziyaret etti.

Beraberindekilerle ilk olarak Pertek Kaymakamı Erkan Kaçmaz\'ı ziyaret eden Vali Soner, ilçenin sorunları ile ilgili aldığı brifingin ardından, Tunceli-Pertek güzergahındaki yol inşaatında incelemelerde bulundu. Burada yol çalışmasını yürüten işçiler, Vali Sonel ve beraberindekilere karpuz ikram etti.

Vali Sonel, daha sonra sırasıyla, adliye, belediye, emniyet amirliği, gıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğü, ilçe hastanesi ve Sakine Genç Yüksekokulu ile askerlik şubesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Şehit, gazi, öksüz-yetim aileleri, engelli ve yaşlı 6 aileyi de ziyaret eden Vali Sonel, ziyaret ettiği ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Bakır işleme atölyesini ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alana Vali Sonel, daha sonra Avrupa Birliği hibe programı kapsamında kabul edilen, \"Kırsalda Umutlar Filizleniyor\" projesi kapsamında hayata geçirilen, pestil ve orcik (Cevizli Sucuk) üretimi yapılan tesiste incelemelerde bulundu.

Pertek Tabur Komutanlığı\'nı ve İlçe Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret eden Vali Sonel, askerlerlerle yemekte bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Sonel, \"Tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun, vatanı için kendini feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Allah\'tan aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize şifalar diliyorum\" dedi.

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