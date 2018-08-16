Tunceli Valisi Sonel: 'Dersim Yanıyor' başlığı altında yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Tunceli'nin Aliboğazı mevkiinde meydana gelen örtü altı yangınına ekipler gerekli müdahaleyi yaparken, Vali Tuncay Sonel'den açıklama geldi. Kente ait olmayan yangın fotoğrafları ile bazı kesimlerin kasıtlı olarak, "Dersim Yanıyor" paylaşımı yaptığını söyleyen Sonel, "Huzura gölge düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel Hozat ilçesi Aliboğazı mevkiinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını ile ilgili Valilik sitesinden yazılı açıklama yaptı.

Sonel açıklamada şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında bilgi kirliliği oluşmuş olup 'Dersim Yanıyor' başlığı altında yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen haberlerde kullanılan fotoğraflar ise ilimize ait değildir. Hozat ilçesi Aliboğazı mevkiinde çıkan örtü altı yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmakta olup, bölge kontrol altına alınmıştır. İlimiz genelinde başka herhangi bir bölgede orman yangını bulunmamaktadır.Bu tür haberler bazı kesimlerce kasıtlı çıkarılmakta olup huzur şehrimiz Tunceli’ye gölge düşürülmek istenmektedir."