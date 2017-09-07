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Tunceli Valisi Sonel: 50 öğretmenimizin tayinini durduruldu

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ’de bayram öncesi farklı illere zorunlu yer değişikliği kapsamında tayin edilen 62 öğretmenden 50'sinin tayini, Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Ak Parti İl Başkanı Fatih Tek'in girişimiyle durduruldu

07 Eylül 2017 00:55

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ’de bayram öncesi farklı illere zorunlu yer değişikliği kapsamında tayin edilen 62 öğretmenden 50\'sinin tayini, Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Ak Parti İl Başkanı Fatih Tek\'in girişimiyle durduruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne gönderilen yazıda, 50 öğretmenin tayin atamalarının iptal edildiğini ve eski görev yerlerinde devam edecekleri belirtildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, öğretmenlerin tayininin durdurulduğu belirterek şunları söyledi:
\"Tunceli eğitim alanında Türkiye’de marka olmuş bir şehrimiz. Yeni eğitim öğretim yılına az bir süre kala 62 öğretmemizin başka illere tayin edilmesi ile eğitimde aksamaların yaşanacağı konusunda sıkıntılar olmuştu. Tayini başka illere çıkan öğretmenlerimizin tayinlerinin durdurulması ve ilimizde eğitimin sorunsuz başlaması için hem bizler, hem de Ak Parti İl Başkanımız Fatih Tek, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı nezlinde girişimlerde bulunduk. Sayın Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, öğretmenlerimizin tayinlerinin durdurulması konusundaki taleplerimizi olumlu karşıladı ve bugün akşam saatlerinde 50 öğretmenimizin tayinlerinin durdurulduğunu tarafımıza bildirdi. Tunceli yeni eğitim ve öğretim yılına hiçbir sorun yaşamadan girecek ve eğitimi daha da üst seviyelere çıkaracaktır. 50 öğretmenimizin tayinlerini durdurma konusunda bizlere yardımcı olan başta sayın Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz olmak üzere yardımı geçen herkese Tunceli halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum.\"

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