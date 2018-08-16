Tunceli Valisi "Kontrol altına alındı" dedi; HDP Milletvekili yangın bölgesinden fotoğraflar paylaştı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Hozat ilçesinde 8 gün önce çıkan orman yangını için "örtü altı" deyip "kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Sonel, 'Dersim Yanıyor' başlığı altında yapılan haberlerinin de gerçeği yansıtmadığını savundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Vali Sonel'in yazılı açıklamasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'da yangının olduğu bölgeden fotoğraflar paylaştı. Dağ, "Eğer Vali bey Tunceli de ise en azından bu dumanı görüyordur" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Twitter'da fotoğraflarla birlikte şu mesajı paylaştı:

"Heyetimiz ile birlikte Tunceli Valisi’nin ‘yangın yok’ dediği Hozat’tayız. Dereköyü, Kavga, Değirmen Dere, Bozan Yaylası, Ali Boğazı, Zoğar ve Kozkozulca yanıyor. Eğer Vali bey Tunceli de ise en azından bu dumanı görüyordur."