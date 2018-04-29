Tunceli Valisi: Bulunan ceset PKK'nın kaçırdığı öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait

Tunceli'de 12 Temmuz günü Pülümür Çayı'nda bulunan erkek cesedinin, PKK tarafından kaçırıldığı belirtilen 24 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz ait olduğu kesinleşti.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pülümür Çayı kenarında bulunan cesetten ve öğretmenin babasından alınan numunelerin DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ve burada yapılan inceleme sonucu, cesedin, "Necmettin Yılmaz'a ait olduğu kesinlik kazanmıştır" denildi.

Necmettin Yılmaz 16 Haziran'dan bu yana kayıptı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şehit öğretmenimizin babasıyla ölüm haberi gelmeden önce konuşmuştum. Devletimizin kararlılığını anlattım. Devletimizin her zaman öğretmenimizin ailesinin yarınında olduğunu söyledim. Terörle mücadelede kararlılığımız sürecektir. Öğretmenimizi hunharca şehit eden caniler, gerekli cevaplarını kısa sürede alacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"

Sınıf öğretmeni 24 yaşındaki Necmettin Yılmaz'ın başından silahla vurularak öldürüldüğü bildiriliyor.

Doğan Haber Ajansı, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Yılmaz'ın kaçırıldıktan birkaç saat sonra öldürüldüğünü duyurdu.

Necmettin Yılmaz'ın cesedi üzerinde yapılan otopside başında 2 kurşun yarası tespit edildiği de belirtildi.

Sabah erken saatlerde Tunceli'den Malatya'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirilen Yılmaz'ın cenazesi yaklaşık 4 saatlik bir otopsi incelemesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla memleketi Gümüşhane'ye götürüldü.