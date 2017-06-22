Tunceli Valiliği'nden 'şehit öğretmen' açıklaması

Tunceli Valiliği, 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda "PKK tarafından yolu kesilerek aracı yakılan öğretmenin öldürüldüğü" iddiasına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Yapılan ön incelemede aracın tamamen yandığı yerde araç sürücüsünün kayıp olduğunun tespit edildiği anımsatılan açıklamada, "Olayla ilgi yapılan araştırmalar sonucunda aracın Şanlıurfa Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Olayın akabinde başlatılan çalışmalarda şu ana kadar öğretmenimizin şehit edildiğine dair her hangi bir bilgi, bulgu ve emareye rastlanmamış olup, kayıp olan öğretmenimizin bulunması için bölgede güvenlik güçlerimizce çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.