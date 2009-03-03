Tunceli Valiliği'nde AKP bayrağı bulundu

7 bez afiş bulundu

Bayraklar ve flamalar yok edilmiş



'AKP'nin afişleri araya karışmış'



Memurların ifadesi alındı

Önerge doğrultusunde depoya inen Meclis üyeleri, burada AKP'ye ait seçim afişleri, bayraklar, flamalar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim 2008 günü kente geldiğinde partililerin astığı pankartlar olduğu görüldü. Bunun üzerine DTP'li Meclis üyeleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle afişleri götüntüledikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Nöbetçi Savcı Ali Çetin'in talimatıyla polis İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği deposunda arama yapmaya başladı. Savcı Çetin'in gözetiminde arama çalışmaları sürerken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Tunç da aramalara katıldı.Tunceli Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği'nin zemin batındaki depoda Cumhuriyet Savcısı Ali Çetin'in nezaretinde polislerin saat 15.00'de başlattığı arama çalışmalarında AKP'ye ait 7 bez pankart bulundu. DTP'li İl Genel Meclis Üyesi Özgür Söylemez'in de hazır bulunduğu arama sırasında bulunan pankartlara Savcı Çetin, el koydu.İl Özel İdare Genel Sekreterliği deposundaki arama çalışmalarına katılan DTP'li İl Genel Meclis Üyesi Özgür Söylemez, Meclis üyelerini depoda gördüğü AKP'ye ait, bayrak ve flamaların savcı nezaretinde yapılan aramalarda bulunamadığını söyledi. Meclis üyelerinin bu bayrak ve flamaları gördüğünü kendilerinin de cep telefonuyla görüntülediğini belirten Söylemez, "Biz depoya inip arama yaparken önce hiç bir şey bulunamadı. Daha sonra merdiven altına gizlenmiş AKP'ye ait 7 pankart bulundu. Bizim tespit ettiğimiz bazı deliller ortadan kaldırılmış. AKP'nin pankart ve afişleri artada yok" dedi.Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Tunç, olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tunç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelişi nedeniyle Valilik ve İl Özel Genel Sekreterliği tarafından asılın afişlerin depoya konulduğunu söyledi. Tunç, "Bu afişler Başbakan'ın gidişinden sonra toplanmış, bunların içine bir iki tane AKP ilçe teşkilatlarının astığı pankartlar yanlışlıkla karışmış. Bu Özel İdare ve Valilik kaynaklı bir durum değildir. Savcılığın gerekli inceleme ve araştırması sürüyor. Bizim oraya herhangi bir parti bayrağı koymamız söz konusu değil. Sadece bez afişler var" dedi.Cumhuriyet Savcısı Ali Çetin, depodaki aramaların tamamlanmasının ardından İl Özel İdare Genel Sekreterliği'nde görevli bazı memurların ifadesine aldığı öğrenildi.