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Tunceli Valiliği: Orman yangınları kısmen kontrol altına alındı

Hozat-Aliboğazı mevkiinde meydana gelen orman yangını söndürüldü

15 Ağustos 2017 04:30

Tunceli Valiliği, il genelinde devam eden operasyonlar kapsamında, son bir ay içerisinde çatışmadan kaynaklı orman yangınlarının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tunceli Valiliği arazide yürütülen operasyonlar ve yaşanan çatışmalardan kaynaklı orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı. 19 teröristin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda mühimmat ile patlayıcı madde ele geçirildiği belirtilen açıklama şöyle:

"İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda İlimiz Hozat-Aliboğazı, Merkez-Kutuderesi ile Munzur Vadisi-Bali Deresi Mevkilerinde son bir hafta içerisinde güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında şiddetli çatışmalar yaşanmış, çatışmalar sonucu meydana gelen orman yangınları, örtü yangını şeklinde olup, orman alt tabakasında bulunan kurumuş otların yanması sonucu meydana gelmiştir. İlimiz Hozat-Aliboğazı mevkiinde meydana gelen orman yangını Orman İşletme Müdürlüğümüz yangın ekipleri tarafından söndürülmüştür.

Merkez-Kutuderesi ile Munzur Vadisi-Bali Deresi Mevkilerinde meydana gelen örtü yangınlarına ise devam eden operasyonlar nedeniyle müdahale edilememiş olup, operasyonlar sonucunda gerekli müdahale yapılacağını duyurmuştuk. Bu kapsamda bugün Orman İşletme Müdürlüğümüzce 25 kişilik yangın söndürme ekibiyle gün boyu gerekli çalışmalar yapılmış akşam itibariyle Merkez-Kutuderesi'ndeki örtü altı yangını tamamıyla kontrol altına alınmıştır. Munzur Vadisi-Bali Deresi Mevkiindeki örtü altı orman yangını da kısmen kontrol altına alınmış olup, sabah erken saatlerde ekiplerimizce tamamıyla kontrol altına almak için gerekli çalışmalara devam edilecektir." 

 

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