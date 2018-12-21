Tunceli Valiliği: Mağara içerisindeki teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, 9 gün önce mağarada tespit edilen PKK'lıların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.