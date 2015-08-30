Tunceli Valiliği kente giden yolları 3 gün süreyle kapattı

Tunceli-Erzincan karayolu ve Tunceli-Ovacık karayolu Tunceli Valiliği'nin kararıyla 3 gün ulaşıma kapandı. Her 2 yolda da güvenlik güçleri tarafından operasyon yapılacağı iddia edildi.

Uzun zamandan beri PKK 'lı grupların sık sık yol kestiği ve kimlik kontrolü gerçekleştirdiği Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Ovacık karayolu, bugün Valilik kararıyla sabah erken saatlerinden itibaren 3 gün ulaşıma kapandı. Yolun kapalı olduğunu öğrenen vatandaşlar Tunceli merkeze dönmek zorunda kaldı.

'Havadan ve karadan operasyon yapılacak'

Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Ovacık karayolunda güvenlik güçleri tarafından havadan ve karadan operasyon yapılacağı ifade edildi.