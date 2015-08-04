Tunceli Valiliği: Erzincan karayolu tuzaklanmış patlayıcılar nedeniyle kapalı

Tunceli Valiliği, PKK’lıların beş gün önce yol kesip araçları yakmasının ardından kapanan Erzincan karayolunda tuzaklanmış patlayıcılar bulunduğunu belirterek, karayolunun bu nedenle kapalı olduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tunceli-Erzincan karayolunu beş gün önce 35’inci kilometrede kesen PKK’lılar, 4 TIR ile 1 iş makinesini ateşe vererek yakıp, karayoluna bombalı tuzaklar kurdu.

O günden itibaren kapalı bulunan Tunceli-Erzincan karayoluyla ilgili Tunceli Valiliği’nden bugün yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:



"Bazı basın ve yayın organlarında yer alan Tunceli Valiliği’nce Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma kapatıldı haberleriyle ilgili olarak; haberlerde bahsi geçen yol bölücü Terör örgütü mensuplarınca yakılan araçlar ve araçların yakıldığı yerde tuzaklanmış patlayıcıların bulunması nedeniyle ulaşıma kapanmış olup, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılarak yolun açılması ve güvenli ulaşımın sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir."