Tunceli Valiliği: 2 terörist saklandıkları evin banyosunda kendini patlattı!

Tunceli Valiliği, MKP üyesi 2 kişinin bir köy evinde güvenlik güçlerine teslim olmayarak, saklandıkları evin banyosunda el bombası ile kendilerini patlattığını duyurdu.

Ölü olarak ele geçirilen MKP'lilerin evinden silah, EYP düzeneği ve el bombaları çıktı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat- Yenidoğdu Köyü'nde MKP terör örgütü üyesi 1'i kadın 1'i erkek 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip,kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır. Olay bölgesinde iki terörist ölü ele geçirilmiştir. Evde yapılan aramada 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası, 1 EYP düzeneği de ele geçirildi."