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Tunceli Üniversitesi'nin su deposu kalekola çevrildi

Tunceli Üniversitesi'nde eğitimin aksamasına neden olan kampüs inşaatında ilk bitirilen yapı olan su deposunun kalekola çevrilerek askerlere tahsis edildiği ortaya çıktı

12 Kasım 2013 12:24

Tunceli Üniversitesi'nde akademik yılın başlamasına engel olan kampüs inşaatında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Kampüs için yapılan su deposunun askerler tarafından kullanıldığı ve kalekola çevrildiği öğrenildi. Su deposu, bir türlü bitirilemeyen ve akademik yılın başlamasını geciktiren kampüs inşaatında yapılan ilk yapıydı.

Radikal gazetesinden Can Güleryüzlü'nün haberine göre, Tunceli Üniversitesi’nde yapımı tamamlanamadığı için öğrencilerin mağdur olmasına yol açan yeni kampüste, üniversite için planlanan su deposunun askeriyenin kullanımına verilerek kalekola dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Gelecek tepkilere karşı kalekolun, kampüs dışında bir yapı görünümüne dönüştürülmesi için etrafının duvarla çevrelenmesi planlanıyor.

 

Askerler kullanıyor

 

Üniversite yönetimi, etaplar halinde planladığı ve ilk etabını 2011 yılının haziran ayında ihale ettiği yeni kampüs içinde bir de su deposu yapmayı kararlaştırdı. Bunun için de 2012 Kasım ayında ihale ilanına çıkıldı. Aynı ay içerisinde ihale gerçekleştirildi. Rektörlük binasında pazarlık usulü gerçekleştirilen ihalenin ardından kampüsteki binalara su verilmesini sağlayacak deponun yapımına başlandı.

Su deposu olarak ihale edilen yapı, diğer eğitim binaları inşa edilmeden kısa sürede bitirildi. Ancak planlandığı gibi su deposu olarak kullanıma girmedi. Edinilen bilgilere göre, su deposu olarak inşa edilen yapı, şu anda askerler tarafından kullanılıyor. Üniversite kampüsü sınırları içinde kalan yapı, son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde inşa edilen kalekol olarak faaliyet gösteriyor. Amacı dışında kullanılmaya başlanan yapının üniversitenin eğitime başlamasıyla birlikte tepki geleceği göz önüne alınarak, etrafının duvarla çevrelenmesi gündemde.

 

Sınavlar öğrencileri sıkıştıracak

 

Tunceli Üniversitesi’nde yeni kampüsün tamamlanamaması nedeniyle eğitimin başlamaması Rektör Prof. Dr. Durmuş Boztuğ’a göre ise çok da büyük bir sorun değil. Rektör Boztuğ, eğitimdeki bir buçuk aylık gecikmenin kamuoyuna yansımasının ardından yaptığı açıklamada, akademik yılın açılışını 40 gün ertelediklerini belirterek, “Öğrencilerin hiçbir kaybı olmayacak. Normalde 10 Haziran’da bitecek olan akademik yılımız ağustos başında bitecek” dedi. Ancak başta Kamu Personeli Seçme Sınavı olmak üzere haziran sonlarına doğru yapılan sınavlar sırasında Tunceli Üniversitesi öğrencileri hâlâ eğitimlerine devam ediyor olacak.

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