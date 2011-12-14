Tunceli Üniversitesi'ne 'Alevi dedesi' atandı



T24 - Tunceli Üniversitesi'nde kurulan Alevilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne, Vergi Dairesi'nde memur olarak çalışan 34 yaşındaki Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt getirildi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Tunceli Vergi Dairesi’nde memur olarak çalışan 34 yaşındaki Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt, Tunceli Üniversitesi Alevilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’ne getirildi. Tunceli’nin tanınmış dedelerinden Hozat Sarı Saltuk Ocağı dedesi Ahmet Yurt’un oğlu Ali Ekbek Yurt, yatay geçişle üniversiteye geçmesiyle birlikte Türkiye’de ilk kez akademik geçmişi olmamasına rağmen dede soyundan gelen biri Alevilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’ne getirildi.



Evli ve 1 çocuk babası olan Ali Ekber Yurt, Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Cemevi dedesi ve dernek başkanlığını da yürütüyordu.



Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ’un konuyla ilgili geniş açıklama yapacağı belirtildi.







