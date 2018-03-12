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Tunceli TSO Başkanı Cengiz, yaşamını yitirdi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de, iki dönemdir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı'nı yürüten iş adamı Yusuf Cengiz (63), Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

12 Mart 2018 14:53

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'de, iki dönemdir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı\'nı yürüten iş adamı Yusuf Cengiz (63), Diyarbakır\'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tunceli TSO Başkanı Cengiz, yaklaşık 1 ay önce, Diyarbakır\'daki özel hastanede açık kalp ameliyatı oldu. Cengiz, ameliyat sonrası oluşan farklı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dün akşam saatlerinde, beyin kanaması geçiren Cengiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cengiz\'in cenazesi, gece saatlerinde, Tunceli\'ye getirildi. 
Yusuf Cengiz için bugün saat 13.00\'te, Tunceli TSO binasının önünde tören düzenlenecek. Cengiz\'in cenazesi, daha sonra Tunceli Cemevi’ne getirilerek, buradaki törenin ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek. 
​Hayatını kaybeden Yusuf Cengiz, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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