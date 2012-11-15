Tunceli savcısını öldüren PKK'lılara operasyon

Güvenlik güçlerince Tunceli Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda, Savcı Murat Uzun'un öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen 2 PKK'lı öldürüldü.

Geçen Eylül ayında silahlı saldırıya uğrayan Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetmişti.

Tunceli Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma operasyona dönüştü. Operasyona jandarma ve polis özel harekata bağlı çok sayıda tim katıldı.

Tunceli Ovacık kırsalında yoğunlaşan operasyonlarda PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında sıcak çatışma yaşandı.

Çatışmada Savcı Murat Uzun'un öldürülmesi olayın karıştığı belirtilen 2 PKK'lı ölü ele geçirildi.