Tunceli-Pülümür yolu kapandı

Tunceli Valiliği, Pülümür karayolunun güvenlik gerekçesiyle ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, halkın desteği ile il genelinde huzur ve güvenin tesisi için çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini açısından bazı karayollarının ulaşıma kapatıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu sabah 06.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar, Tunceli-Pülümür karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.