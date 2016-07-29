Tunceli-Ovacık karayolu 3 gün süreyle kapatıldı

Tunceli Valiliği, bugün saat 24.00'ten itibaren Tunceli-Ovacık İlçesi karayolunun 3 gün süreyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.



Tunceli Valiliği, Tunceli-Ovacık İlçesi karayolunun 28-31 Temmuz tarihleri arasında kapatıldığını açıkladı.



16'ncı Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne vurgu yapılan açıklamada, "İlimizde düzenlenen festivalin huzur ve güven içerisinde geçmesinin temini için, 28 Temmuz 2016 tarihi saat 24.00'ten, 31 Temmuz 2016 tarihi saat 24.00'e kadar Tunceli-Ovacık karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteği ile ilimizin huzur ve güveninin tesisi için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" denildi.