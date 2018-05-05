Tunceli olaylarında ölenler anıldı

FERİT DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, 1938 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

Tunceli Dernekler Federasyonu (DEDEF) öncülüğünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları 1938 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Kent merkezindeki Seyit Rıza Heykeli önünde toplanan grup, ölenler için mum yakıp saygı duruşunda bulundu. Anma töreninde konuşan Dersim Dernekleri Federasyonu sözcüsü Nurettin Güleç, acılara maruz kalmış olarak demokratik, insani, hukuksal talepleri için mücadele ettiklerini belirterek, “21\'inci yüzyılda bu taleplere duyarsız kalan ve gündemine almayanlar durup düşünmelidirler. Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetleri Dersim ile bir an önce zaman kaybetmeden yüzleşmelidir. Türkiye toplumu Dersim travmasından kurtulmalıdır. Dünya devletleri ve insanlık ailesi de Dersimlilerin bu çığlığına kulak vermelidir. Dersim tertelesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti evvela hiçbir günahı ve suçu olmadığı halde buna maruz kalan Dersimlilerden, sonra Türkiye toplumundan ve insanlık ailesinden resmi olarak özür dilemelidir” dedi.

Güleç’in açıklamasının ardından alanda toplananlar, hep birlikte okuduğu ağıtlardan sonra olaysız dağıldı.

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