Tunceli merkezde patlama: 7 şehit

Tunceli’de PKK’lılar, zırhlı bir aracın güvenliğini sağladığı askeri personel taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, yola yerleştirdiği bombayı patlattı. Patlamada iki araç da alev alıp yanarken; 6 asker şehit oldu, yolda eşiyle yürüyüş yapan 1 kadın hayatını kaybetti. Patlamada ölen kadının eşi de ağır yaralandı.

Yaralıların bulunduğu patlama yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırı, Tunceli kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Atatürk Mahallesi’nde bugün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Zırhlı bir askeri aracın güvenliğini sağladığı askeri personel taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, PKK’lılar karayoluna daha önceden yerleştirdiği tahrip gücü çok yüksek bombayı uzaktan kumanda ile patlattı. Patlamada servis minibüsü ile zırhlı araç alev alıp yanmaya başladı. Şiddetli patlama kent merkezinden de duyulurken, yükselen dumanlarda uzaklardan görüldü.

Patlamayla birlikte olay bölgesine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan da kalkan Kobra ve Sikorsky helikopterler olay bölgesi üzerinde uçuş yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçları söndürmek için büyük caba harcadı.

PKK’lıların bombalı saldırısında ilk bilgilere göre 6 asker şehit oldu. Patlamada o sırada yolda eşiyle birlikte yürüyen bir kadın da hayatını kaybetti. Saldırıda kadının eşi de ağır yaralanırken, Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Saldırının ardından Tunceli-Elazığ karayolu trafiğe kapatıldı. Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı hava destekli operasyon sürüyor.