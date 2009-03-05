Tunceli için 2 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Yüksek Seçim Kurulu'nun Tunceli Valisi Mustafa Yaman hakkındaki kararının ardından konunun araştırılması ve incelenmesi için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdi.





YSK, dün yaptığı toplantıda, ''Tunceli Valisi'nin (Mustafa Yaman) YSK'nın seçimin düzenine ve dürüstlüğüne ilişkin kararlarını uygulamakta gösterdiği duyarsızlığın, idari disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası isteği ile İçişleri Bakanlığına bildirilmesini'' kararlaştırmıştı.



İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu kararının ardından İçişleri Bakan Beşir Atalay konunun incelenmesi ve araştırılması için 2 mülkiye başmüfettişini görevlendirdi.

