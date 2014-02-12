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Tunceli Hozat’lı 79 yaşındaki Bıra Karataş’ı nasıl fişlemişler?

CHP'li Hüseyin Aygün, Hozat fişlemeleriyle sınırlı tutmadığı rapora, '12 Eylül’den AKP’ye Fişleme' Raporu dedi

12 Şubat 2014 19:56

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve Hozat Alt komisyonu Üyesi Hüseyin Aygün, geçtiğimiz hafta  AKP Adıyaman Milletvekili  Mehmet Metiner’in  açıkladığı ‘ Hozat Fişleme” raporuna karşı  rapor hazırladı. Aygün, AKP’li Mehmet Metiner’in , Hozat’taki  fişlemeleri ‘paralel yapıya’  bağlayan raporu hakkında, “ Fişleme gibi ciddi bir suç eylemi, mevcut rapor ile AKP-Cemaat kavgasına malzeme edilmek istenmiştir. AKP milletvekillerinin fantezilerinin sonu yoktur” dedi.

Aygün, “Hozat fişlemelerinde bugün itibarıyla açığa alınan tek polis yoktur. Hakkında dava açılan herhangi bir kamu görevlisi de yoktur. Hozat Kaymakamı, Tunceli Valisi, İçişleri Bakanı veya Başbakan Tayyip Erdoğan hiçbir hesap vermemiştir. Fişlemelerle hiçbir ilgisi olmadığı TÜBİTAK, Jandarma Kriminal Dairesi, İçişleri Bakanlığı, Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya Özel Yetkili Başsavcılığı tarafından yayınlanan rapor ve belgelerle kanıtlanan emniyet amiri Çağlar Şan bu olayın tek kurbanıdır. Şan’ın ölümüne sebebiyet verenlerden de hesap sorulmamıştır”

 

12 Eylül’den AKP’ye fişleme

 

Hüseyin Aygün,  Hozat fişlemeleriyle sınırlı tutmadığı rapora, "12 Eylül’den AKP’ye Fişleme” Raporu dedi.

2012 yılı Kasım ayında Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde yaşayan yediden yetmişe  tüm  vatandaşların fişlendiğinin ortaya çıktığını  söyledi.  “Hozat’ta tüm halkı fişleyen TEM polisi zihniyeti Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencileri de ihmal etmemiştir” diyen Aygün, öğrenci isimlerini karşısına ‘Aşırı’, ‘normal’ gibi k ısımlar yazılarak 51 öğrenci hakkında ‘toplu fiş’ tanzim edildiğini  söyledi.

 

Hakkında dava açılmamış 79 yaşındaki Bıra Karataş’a ‘örgüt üyesi’ fişi

 

Raporda,  fişlemelerle ilgili belgeler ve bilgiler yer alıyor.  Hozatlı 79 yaşındaki Bıra Karataş’ın nasıl fişlendiğini aktarılıyor. “Bıra Karataş ile ilgili tutulan bu fiş, AKP’nin yurttaşa bakışını somut olarak ortaya koyan çok net bir resmi belgedir” diyen Aygün, “ Hakkında dava bile açılmamış 79 yaşındaki bir kişi için yazılanlar bölgede yaşayan insanların hiçbir kanıt olmaksızın “terörist” olarak damgalandığını göstermektedir” dedi. Aygün raporunda Bıra Karataş’la ilgili bölüm şöyle:

 

Emniyet TEM’de yüzlerce ‘Biyografik Bilgi Fişi’

 

“Emniyet TEM Şube’de bulunan yüzlerce Biyografik Bilgi Fişinde “Kişisel Bilgiler”, “Fiziksel Özellikler”, “TC Kimlik Numarası”, “Arşiv Kayıtları ve İstihbari Bilgiler” adlı bölümler yer almaktadır. Sol üst köşede vesikalık fotoğrafı olan Bıra Karataş’ın “Bağlı Bulunduğu Örgütü” bölümünün karşısında “DHKP/C”, “Görevi” kısmının karşısında ise “yardım yataklık” yazmaktadır.

 

Boyu 1.70, 1.75- kilosu 95-100

 

Adresi, anne-baba adı, doğum tarihi ve yeri, köyü kutucuklarının karşısında yer alan veriler, Bıra Karataş’ın “kişisel tarihini” ve “geçmişini” tanıtmaktadır.

“Fiziksel Özellikler” bölümünde ise ayrıntılı bir “biyolojik tasvir” yer almaktadır. “Boyu” 1.70, 1.75 cm, “kilosu” 95-100 kg, “göz rengi” kahverengi, “saç şekli ve rengi” düz siyah, “konuşma şekli” normal olarak not edilmiştir.

Fişin fotoğraflı ve fiziksel özellikleri de içermesi günlük hayat içinde de takip altında olduğunu kanıtlamaktadır.

 Aygün’ün raporunun  tam metni  şöyle:

 

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