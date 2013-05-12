Tunceli gezisinde PKK'lılar yol kesti 'geçmeyin, mayın var' uyarısı yaptı

Tunceli'de çözüm süreci ve silahların susmasıyla birlikte Aliboğazı Vadisi'ne düzenlenen geziye katılan ve aralarında gazetecilerinde bulunduğu grubun önü bir grup PKK'lı tarafından "mayın var" uyarısıyla kesildi.

Grubun vadi içinde ilerlemesine izin vermeyen PKK'lılar arasında bulunan Aliboğazı Vadisi sorumlusu 'Koçero' kod adlı PKK'lı, Tunceli bölgesinde bazı grupların çekildiğini ve bazı grupların da çekilme hazırlığı yaptığını söyledi.

PKK'lılar vadide grubun önünü kesti

Tunceli'nin Hozat ile Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı Vadisi'ne Dersim Gezginler Grubu yaklaşık 100 kişiyle gezi düzenledi. Yıllardır yaşanan terör olayları nedeniyle sivillerin bugüne kadar girmediği bölgeye gidenler vadinin 2 kilometre kadar içine girdiği sırada Mıhtaşı Mevkii'nde önleri bir grup PKK'lı tarafından kesildi. Aralarında kadınlarında bulunduğu PKK'lılar, grubun vadinin iç kesimlerine geçişlerine izin vermeyeceklerini ve geri dönmelerini istedi.

'Bu bölgeye gelmeyin, mayın var'

PKK'nın Aliboğazı Vadisi sorumlusu "Koçero" kod adlı PKK'lı grupta bulunanlara yaptığı konuşmada, Tunceli bölgesindeki bazı PKK'lıların çekildiğini, bazı grupların da çekilme hazırlığı yaptığını söyledi. Koçero kod adlı PKK'lı, "Geri çekilme hazırlığı yapılıyor ve bizler de bu geri çekilme kararına kesinlikle uyacağız. Örgütün aldığı her karara tabi olmak ve her kararı uygulamak durumundayız" dedi.

PKK'lılar açıklamalarını yaptıktan sonra geri çekilmek için yürüyüşe geçti. PKK'lılar, güvenlik gerekçesiyle Aliboğazı'na kimsenin gelmemesi isteyerek, bölgede çok sayıda mayın bulunduğunu söyledi.