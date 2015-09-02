Tunceli-Erzincan yolunu Valilik açtı, PKK kapattı

Tunceli Valiliği'nin 29 Ağustos günü saat 17.00'den itibaren güvenlik sorunu nedeniyle kapattığı Tunceli-Erzincan ve Ovacık karayolları, dün sabah ulaşıma açılmasının ardından PKK'lı oldukları iddia edilen bir grup tarafından tekrar kesildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, silahlı PKK üyeleri yeniden açılan Tunceli-Ovacık Karayolu'nu Venk Köprüsü yakınlarında, Tunceli-Erzincan Karayolu'nu da Alacık Köyü yakınlarında kesti. PKK'lılar yoldan geçen durdurdukları araçları arayı arayıp içindekilere kimlik kontrolü yaptı.