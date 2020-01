Tunceli-Erzincan karayolunda TIR'ların geçişine getirilen kısıtlama kaldırıldı

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ-Erzincan karayolunda, PKK\'lı teröristlerin yol kesip TIR ve büyük tonajlı araçları yakması nedeniyle bu araçlara getirilen kısıtlama, yaklaşık 5 ay sonra kaldırıldı.

Tunceli- Erzincan karayolunda, PKK\'lı teröristlerin yol kesip, TIR ve büyük tonajlı araçları yakması nedeniyle geçen 24 Haziran tarihinde bu araçların geçişi kısıtlandı. Teröristlere yönelik düzenlenen başarılı operasyonlar ve bölgede alınan tedbirlerin ardından yaklaşık 5 ay sonra karayolunda, bugün gece yarısından itibaren kısıtlama kaldırıldı.

Tunceli Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Valiliğimizce; ilimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, İlimiz genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda; 24 Haziran 2017 tarihinde çekici TIR ve kamyonların geçişine kısıtlanan Tunceli-Pülümür-Erzincan Karayolu; 01 Aralık 2017 saat 00.01\'den itibaren kesintisiz bir şekilde, her iki yönlü olarak araç trafiğine açılmıştır\" denildi.