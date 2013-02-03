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Tunceli-Erzincan karayolunda PKK'lılarla çatışma

Tunceli-Erzincan karayolu, yola döşenmiş bomba tespit edilmesi üzerine trafiğe kapatıldı. Bomba imha çalışmalarına taciz ateşi açıldı. Çatışma sürüyor.

03 Şubat 2013 16:27

 

PKK'lılar tarafından yola döşenmiş el yapımı patlayıcı madde Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde Bilgili Mahallesi mevkiinde teknik takip yapan güvenlik güleri tarafından tespit edildi.
 
Sabah erken saatlerinde havadan ve karadan başlatılan operasyon kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Zağge ve Bilgili bölgesinde gerçekleşti. Askerler bölgeye skorksi helikopterle taşındı. Bölge abluka altına alındı.
 
 
İmha çalışmalarına taciz ateşi
 
 
Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyonda patlayıcıyı imha eden Jandarma Bomba İmha Ekibine taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çok sayıda jandarma özel harekat timi bölgeye sevk edildi. Kobra helikopterler bölgeyi yoğun şekilde bombalıyor.
 
 
Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe halen kapalı
 
 
Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Kutudere, Zağge ve Dokuzkaya kırsalında yoğunlaşan opreasyon bölgesinin karayoluna yakın olması ve vatandaşların güvenliğinin riske girmemesi için Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik güçleri tarafından Şehit Mehmet Jandarma Karakolu askerleri tarafından yol trafiğe kapatıldı.Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç konvoyu oluştu.

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