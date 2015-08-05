Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

PKK’lıların 6 gün önce 4 TIR ile 1 iş makinesini ateşe verip, bombalı tuzak kurması nedeniyle Tunceli Valiliği tarafından kapatılan Tunceli- Erzincan karayolu tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tunceli-Erzincan karayolunu 6 gün önce 35’inci kilometrede kesen PKK’lılar, 4 TIR ile 1 iş makinesini ateşe vererek, karayoluna bombalı tuzaklar kurdu. Tunceli Valiliği, yolun güvenliğin tam sağlanmasının ardından açılacağını açıkladı.

Karayolları ekipleri bugün bölgeye giderek gerekli çalışmaları yaptı. Bir insansız Hava Aracı da (İHA) bölgede uçtu. PKK’lıların yola döşediği 3 ayrı bombalı tuzak kaldırıldı, ekipler yakılan 4 TIR’ı çekiciler yardımıyla yol kenarına çekerek, karayoluna saat 18.00 sıralarında tek şerit olarak trafiğe açtı.

Bu arada yol açma çalışmaları yapılırken, PKK’lıların bulunduğu dağlık bölgeden silah sesleri duyuldu.

Erzurum-Ardahan yolu da ulaşıma açıldı

Öte yandan, PKK’nın kamyon yaktığı Erzurum- Ardahan karayolu 26 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Erzurum-Ardahan karayolunun Şenkaya ilçesi Değirmendere mevkisinde 4 Ağustos günü saat 16.00’da bir grup teirörist yol kesti. Yolu trafiğe kapatarak durdurdukları araçlardaki yolcu ve sürücülere örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra 2 kamyon ile 1 otomobili ateşe vererek yaktılar. Olayın duyulması üzerine kaçan PKK’lıların yakalanması için bölgede askeri operasyon başlatılırken, Erzurum-Ardahan karayolunun, Erzurum’un Oltu ilçesi ile Ardahan’ın Göle ilçesi arasındaki bölümü, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Erzurum-Ardahan karayolunda teröristlerin ateşe verdiği araçlar, olay yerine gelen çekici yardımıyla Karıncadüzü karakoluna çekildi. Yolda güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından Erzurum-Ardahan karayolu bugün saat 18.00’da yeniden ulaşıma açıldı. Yolun kapalı olması nedeniyle Şenkaya ilçesinin Akşar beldesinde Jandarmanın beklettiği araçlar da haraket etti.