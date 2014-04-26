Tunceli Emniyeti'nde 42 polisin görev yerleri değiştirildi

Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde eski müdür Hayati Yılmaz'ın istifası üzerine yerine atanan Fahrettin Şen, göreve başlamasının ardından 9 şube müdürünü görevden aldı. Yeni şube müdürlerinin atamasının yapılmasının ardından 42 polisin daha görev yerleri değiştirildi.

Ferit Demir'in DHA'da yer alan haberine göre, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele müdürlüklerinde aralarında amir, komiser ve birim sorumlularının da bulunduğu 42 polisin görev yerleri değiştirildi.

Emniyet İstihbarat Şube Müdürü'nün bir ay önce görevden alınması sonrası şube içinde bir dizi araştırma başlatılıp, geçmişte yasa dışı herhangi bir dinleme olup olmadığı konusunda da bütün bilgisayar ve belgeler incelendi.

İstihbarat şubesinin geçmiş yıllarda birçok kişi ve kurumu yasa dışı şekilde dinlediği ve kaydettiği iddiaları nedeniyle Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nün bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden müfettiş ve uzman talebinde bulunduğu da öğrenildi.