Tunceli-Elazığ karayolundaki patlamanın davasında 8 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası



Tunceli'de geçen yıl 6'sı asker 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin açılan davada yargılanan 3 sanıktan biri, 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Diğer 2 sanık ise beraat etti.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık C.O. ile tutuksuz yargılanan U.Ö. ve S.Ö. hazır bulundu. Mahkeme heyeti, iki tanığın dinlendiği duruşmanın sonunda kararını açıkladı.

Sanıklardan taksici C.O'nun "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın, askerler Ramiz Demir, Ahmet Oğul, Cuma Karadavut, Mümin Koca, Fatih Küçükterci ve Kadir Dadaş ile sivil Fadime Acar'a karşı "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

C.O'nun, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, sanığın eylemini "terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediğine" hükmederek, cezasını 10 yıla çıkardı.

Heyet, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak öldürmek", "kişiyi bombalayarak öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya nakletmek" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan sanıklar S.Ö. ve U.Ö'nün ise beraatına karar verdi.

Tunceli'de 25 Eylül 2012'de askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada, 2'si uzman çavuş 6 asker hayatını kaybetmişti. Olay sırasında yolda yürüyen Ali Acar yaralanmış eşi Fadime Acar ise hayatını kaybetmişti.