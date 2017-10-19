Tunceli-Elazığ Karayolu'na tuzaklanan patlayıcı askerin dikkatiyle fark edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ-Elazığ karayolunun Pertek yol ayrımı mevkiinde, PKK\'lı teröristler tarafından yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin dikkati sayesinde bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlı ekiplerince Tunceli-Elazığ karayolu üzerinde, 1 düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş, amonyum nitrat ve 1 küçük tüp ile hazırlanmış tahrip gücü yüksek patlatılmaya hazır halde el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, patlayıcı düzeneğinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edildiği kaydedildi.