"Tunceli'de yangını bölgesine yerel gazetecilerin girmesi yasaktı" diyen Halk TV muhabiri Demir: HaberTürk yazarı Kemal Öztürk'e askeri helikopter tahsis edildi

Tunceli’de 13 gün süren orman yangını bölgesine yerel gazetecilerin alınmadığını, dağ bayır aşarak gizliden görüntü çekebildiklerini belirten Halk TV muhabiri Ferit Demir, yangın bölgesini görmek isteyen HaberTürk yazarı Kemal Öztürk'e askeri helikopter tahsis edildiğini söyledi. Öztürk ise kendisine özel bir durumun olmadığını helikopterde AA, DHA ve İHA Haber ajanslarının muhabirlerinin de olduğunu söyledi.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, 13 gün süren Tunceli'deki orman yangını bölgesinde "havadan ve karadan" incelemelerde bulundu.

Uzun bir süre DHA’nın Tunceli muhabirliğini yapan Doğan Holding’in Demirören’e satılmasının ardından Halk Tv’ye geçen Ferit Demir, Twitter’da, 13 gün süren yangın sırasında Dersimli gazetecilerin yangın bölgesine girişinin yasak olduğunu kendilerinin dağ bayır aşarak gizliden görüntü çekebildiklerini söyledi. Belediye başkanları ve gönüllülerin de yangın bölgesine giremediğini ifade eden Demir, “Kemal Öztürk yangın bölgesini görmek istemiş askeri helikopter tahsis edilmiş” dedi.

Demir’in paylaşımına Öztürk sosyal medya hesabından cevap verdi. Helikopterin sadece kendisine tahsis edilmediğini öne süren Öztürk, “O helikopter AA, DHA ve İHA Haber ajanslarının yukarıdan yangının söndürüldüğünü görüntülemesi için Valilik tarafından organize edildi. Ben de onlara katıldım. Bana özel bir durum yoktu yani beyefendi. Gazeteciyseniz en azından sorardınız” paylaşımını yaptı.

Bu paylaşımın ardından Demir, Öztürk'e "O askeri helikopter senin için tahsis edildi.Ayrıca AA ve DHA vardı İHA yoktu.Sadece Kemal Öztürk'ü gezdirmedik eleştirisi olmasın diye o arkadaşlar da öylesine çağrıldı" yanıtını verdi.

Öztürk’ün paylaşımının ardından gazeteci Canan Kaya, da “Helikopter ajanslara organize edildiyse siz neden oradaydınız?” sorusunu sordu.

Kaya’nın sorusunun ardından gazeteci Demir, “Helikopter Kemal Öztürk için özel kaldırıldı 2 ajans muhabiri de gelecek tepkilerin önüne geçmek için çağrıldı” deyi yazdı.

Twitter’da Öztürk ile Demir arasındaki diyalog şöyle devam etti:

Ferit Demir: "Hani sen çok iyi gazetecisin ya, konuştuğun belediye başkanına konuştuğun milletvekiline konuştuğun STK temsilcisine ve Helikopterde yanında bulunan 2 gazeteci arkadaşa neden Hozat ve Ovacık bölgelerindeki yangın bölgelerine gitmenize izin verilmedi sorusunu sormadın?"

Kemal Öztürk: "Sen önce bana özel helikopter tahsil edildiği iddianın asılsız çıkmasından dolayı özür dile. Sonra soruna cevap vereceğim. Çünkü sordum yetkililere"

Ferit Demir: "Senden özür mü dileyeceğim. Asıl sen bu toplumdan özür dile. Ben ve Dersim'deki diğer gazeteciler Hozat ve Ovacık bölgesinde günlerce devam eden yangın bölgesine yasak diye sokulmadık. Dağ bayır aşarak gizliden yangın görüntüsü çektik bunu sordun mu?"