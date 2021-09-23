Tunceli'de TOBB misafirhaneleri üniversitelere açıldı

Tunceli'de yurt ve ev bulamayan öğrencilerin 'barınamıyoruz' eyleminden sonra valilik harekete geçti. Munzur Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin barınma sorununa çözüm bulmak amacıyla, TOBB Yusuf Cengiz Ortaöğretim Kız Yurdu ile Pertek’teki İlçe Özel İdare Müdürlüğü misafirhanesi üniversitelilere tahsis edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Munzur Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve talepte bulunan tüm öğrencilerin, yerleştirme sonuçları beklenmeksizin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına misafir statüsüyle kabul edildiği, ayrıca tüm yurtlarda misafir öğrenci kabul edebilmek üzere ilave tedbirlerin hayata geçirildiği aktarıldı.

Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı’na ait TOBB Yusuf Cengiz Kız Ortaöğretim Yurdu'nun geçici olarak üniversitede okuyan kız öğrencilere tahsis edildiğine dikkat çekilerek bu yurdun bir kısmının hala boş olduğu açıklandı.

150 kız öğrenciye barınma imkanı

KYK yurtlarında misafirliği biten kız öğrencilerin geçici olarak bu yurtta misafir edileceği belirtilen açıklama şöyle:

"İlimizdeki bir sivil toplum kuruluşuna ait atıl vaziyetteki yurt binası, kız öğrencilerimizin yurt ihtiyacını gidermek üzere valiliğimizin koordinasyonunda tamamen yerel imkanlarla faaliyete geçirilmiş olup yurtlarda misafirliği biten kız öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Bu surette yaklaşık 150 kız öğrencimize de barınma imkanı sağlanmış olacaktır. Bu konuda destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve malzeme konusunda ilgili vakfa destek olan hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İl genelinde vatandaşlarımıza ait olmakla, boş vaziyetteki dairelerin öğrencilerimizce kiralanabilmesi için valiliğimizce ev sahipleri ile irtibat kurulmuş, boş olan konutlarını çok düşük bedelle kiraya verecek konut sahiplerinin telefonları yurt idarelerine ve üniversite yönetimine bildirilmiştir."

Açıklamada, öğrencilere temsili ücrete konutlarını kiraya vereceklerini bildiren Tuncelililere ve organizasyonu yürüten AFAD İl Müdürlüğüne de teşekkür edildi.

Pertek'te erkek öğrencilerine misafirhane tahsisi

Pertek ilçesindeki İlçe Özel İdaresine ait misafirhanenin de erkek öğrenci yurdu olarak tahsis edileceği bildirildi. Misafirhanenin 400 öğrenciye hizmet vereceği aktarılan açıklamada, "Binada hazırlık çalışmalarımız bitmek üzeredir. Öğrencilerimizin üniversite ile misafirhane arasındaki ulaşımları servisler aracılığı ile yapılacak olup yurt ve servisler cüzi bir ücret karşılığı hizmet verecektir. Söz konusu misafirhanemizde çalışmalar geçen haftadan bu yana devam etmekte olup cumartesi günü hizmete açılacaktır" denildi.

Açıklamada, misafirhanede kalmak isteyen erkek öğrencilerin Valiliğin Açık Kapı Bürosuna, Munzur Erkek Öğrenci Yurdu İdaresine veya Munzur Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurmaları istendi.

Tunceli barosu: Barınma anayasal haktır

Öte yandan Tunceli Barosu da yazılı bir açıklama yaparak, barınmanın anayasal hak olduğunu, öğrencilerin bu haktan mahrum bırakılamayacağını vurguladı. Baro açıklaması şöyle:

“Yaklaşık on gündür Munzur Üniversitesi öğrencileri stres içinde barınma sorununun çözülmesini bekliyor. KYK yurtlarında yer bulamamak, kiraların yüksekliği, asil ve yedek uygulamalar 7 bin öğrencinin olduğu yerde 2 bin gibi yurt kontenjanının olması 5 bin öğrenciyi kara kara düşündürüyor.

Üstelik bu sefer karşı karşıya olunan barınma sorunu, öğrencilerin önceki yıllardaki barınma sorunuyla karşılaştırılamaz büyüklükte; yüzde üç yüz artışa varan ev kiraları ve özel yurt fiyatlarıyla, tarikat-cemaat yurtları dayatması ve KYK yurtlarının yetersizliği ile!”